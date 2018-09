Raserjagd Zerstörtes Radar blitzte bis zu 8000 Mal pro Woche

Der Erfolg einer neuen Mess-Technologie gegen Raser gefällt nicht allen: Neue Kästen führen zu sprunghaftem Anstieg der Anzeigen. Gerät in Dürnstein mit 12 Schüssen zerstört.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizei montierte demoliertes Messgerät ab © Köstinger

"Da hat einmal ein Autofahrer zurückgeschossen", kommentiert eine Beobachterin launig. Wobei diese Aktion vielmehr gefährlich als komisch war: Zwölf Schüsse hat in der Nacht auf Montag ein Unbekannter auf den Radarkasten an der B317 im Ortsgebiet von Dürnstein in der Steiermark (Bezirk Murau) abgefeuert.