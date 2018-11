Facebook

Organisationsteam: Hannes Dolleschall, Gernot Lobnig, Robert Maurer und Hermann Dullnig mit Gottfried Würcher von den „Nockis“ (2. von rechts) © Sarah Ruckhofer

Es ist ein durchaus beachtliches Line-Up, das am Dienstag in der Therme Fohnsdorf vorgestellt wurde: Die drei Gemeinden Fohnsdorf, Zeltweg und Judenburg luden zur Präsentation des ersten „Murtal Sommer Open Airs“, das am 19. und 20. Juni 2019 im Sportstadion Zeltweg über die Bühne gehen wird. An zwei Tagen werden mit Beatrice Egli, DJ Ötzi, Matthias Reim, Voxxclub, Die Nockis, Die Jungen Zillertaler, Die Schürzenjäger, Petra Frey und Die Edlseer neun bekannte Stars der Volksmusik- und Schlagerszene auf der Bühne stehen.

