Beatrice Egli und Co.Diese Schlager- und Volksmusikstars kommen ins Murtal

Im Juni 2019 findet mit dem "Murtal Sommer Open Air" das größte Freiluft-Festival Österreichs im Bereich Schlager und volkstümlicher Musik in der Steiermark statt. Möglich macht das eine Kooperation zwischen drei Gemeinden.

Beatrice Egli kommt nach Zeltweg © APA

Ein heißer Konzertsommer steht dem Murtal vor: Am 19. und 20. Juni 2019 findet in Zeltweg erstmals das "Murtal Sommer Open Air" statt. An zwei Tagen spielen insgesamt neun Stars der internationalen Volksmusik- und Schlagerszene im Sportzentrum Zeltweg. Veranstaltet wird das Festival von den drei Gemeinden Judenburg, Fohnsdorf und Zeltweg gemeinsam - ein absolutes Novum.

