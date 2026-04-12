In einer kleinen steirischen Gemeinde kennt man sich. Man grüßt sich, sitzt bei Konzerten nebeneinander, sieht sich beim Einkaufen oder vor der Schule. Auch ihn. Es ist ein Mann, über den im Ort seit Jahren gesprochen wird, der Vereine unterstützt, bei Veranstaltungen in der ersten Reihe sitzt. Und der laut mehreren Betroffenen über Jahrzehnte hinweg Kinder missbraucht haben soll.

„Es muss etwas passieren, sonst wird er wieder zum Täter“, sagen zwei der betroffenen Frauen. Heute sind sie erwachsen. Einige von ihnen haben selbst Kinder. Gesprochen haben sie über das, was ihnen passiert ist, erst Jahrzehnte später.

Fälle ähnelten sich

Eine Psychotherapeutin, die 2023 in die Region kam, wurde aufmerksam. In ihrer Praxis häuften sich Fälle mit ähnlichen Schilderungen. „Er hat gezielt Kinder aus schwierigen Familien angesprochen“, sagt sie. Der Mann habe Vertrauen aufgebaut, Geschenke angeboten, Kinder vor der Schule abgepasst. Eine Betroffene erinnert sich daran, wie er sich vor Kindern selbst befriedigt habe. Später sei sie selbst Opfer geworden. Ihre Eltern erstatteten Anzeige. Konsequenzen habe es damals keine gegeben.

Jahre später kam es zu einem Verfahren am Landesgericht Leoben. Der Mann wurde schuldig gesprochen, unter anderem die Vergehen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und teils versuchten sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie sittlicher Gefährdung von Personen unter 16 Jahren begangen zu haben.. Trotzdem ist er weiterhin auf freiem Fuß. Der Grund: Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte, laut Landesgericht Leoben unbescholten, habe Rechtsmittel eingelegt, der Oberste Gerichtshof prüfe derzeit eine Nichtigkeitsbeschwerde.

„Bin beziehungsunfähig“

Für die Betroffenen ist die Situation schwer auszuhalten. „Er hat mich letztens vor der Trafik gegrüßt“, erzählt eine Frau. Eine andere berichtet, er habe sie zuhause aufgesucht und sie gefragt, ob sie ihn im Alter pflegen wolle, er würde ihr dafür sein Haus überschreiben. Sie habe seitdem Ängste, dass er wieder vor ihrer Tür stehe und habe Probleme, das Haus zu verlassen. Man begegne ihm regelmäßig im Alltag. „Meinem Sohn habe ich gesagt, dass er nicht mit ihm reden darf“, sagt eine Betroffene.

Die Therapeutin wandte sich auch an eine Schule im Ort, um auf die Vorwürfe aufmerksam zu machen. Es gebe viele Geschichten über den Mann. Konsequenzen habe das lange keine gehabt. Für die Therapeutin ist das ein strukturelles Problem: „Das ist Täter- und nicht Opferschutz.“



Die Auswirkungen begleiten viele der Betroffenen bis heute. „Ich bin beziehungsunfähig. Selbst Umarmungen sind schwierig“, sagt eine Frau, abgesehen davon, dass sie infolge des Vorgefallenen auch teilweise nicht arbeitsfähig sei. Eine andere beschreibt, wie schwer ihr der Schritt zur Anzeige fiel. „Ich habe mich schlecht gefühlt.“ Für die Therapeutin zeigt das, wie tief die Scham sitzt: „Sie liegt noch immer bei den Opfern.“