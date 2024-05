Mit einem dringenden Appell wandte sich der Knittelfelder Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) in der Vorwoche an die Öffentlichkeit: 17 syrische Kinder seien seit Februar vorwiegend an der Volksschule Lindenallee aufgenommen worden – mit nur spärlichen bis gar keinen Deutschkenntnissen und ohne Wissen über die österreichische Gesellschaft. Dazu Stellung genommen hat am Montag nun auch Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). „Gemeinsam mit der Gemeinde werden wir das in den Griff bekommen“, so Drexler am Rande eines Festakts auf dem Knittelfelder Hauptplatz. Zugleich verwies Drexler darauf, dass die Schülerzuteilung, sprich, welche Schule das jeweilige Kind besuche, nicht in die Zuständigkeit des Landes falle.