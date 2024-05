Der genaue Unfallhergang ist noch ungeklärt. Fest steht allerdings, dass ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Murtal am Samstag nach 14 Uhr auf der L 518 im Ortsgebiet von Kobenz zu Sturz kam, nachdem er rechts von der Straße abgekommen war, wie Werner Holzer, Kommandant der FF Kobenz, ausführt. Der Motorradlenker war in von Knittelfeld in Richtung Kobenz unterwegs.

Mit der Rettung ins Spital gebracht

Der Motorradlenker sei nicht bewusstlos gewesen und mit der Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden. „Es ist zum Zeitpunkt des Unfalls zufällig ein Arzt in Zivil vorbeigekommen, der auch geholfen hat“, erzählt Holzer.

Die FF Kobenz war mit 24 Feuerwehrleuten im Einsatz. Eine Stunde nach der Alarmierung konnte die Straße, die während der Bergearbeiten teilweise gesperrt werden musste, wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden.