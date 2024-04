„Mein Anspruch ist es, die volle Bandbreite der menschlichen Emotionen aufzuzeigen“, sagt Jana Glawischnig. Als „JANAA“ hat die 24-Jährige, die in Murau ihre Wurzeln hat, Anfang April ihre Debüt-Single „burn“ veröffentlicht. Darin geht es um das Ende einer toxischen Beziehung, aus der man sich selbst mit aller Kraft befreit hat, während die andere Person nicht bereit ist, ihre Fehler einzusehen. Eine autobiografische Note ist dem Song durchaus eigen, „ich habe als Teenager schon meine Gefühle in Songs verarbeitet“, erklärt Glawischnig. Sie absolvierte Gernot Kranners Musical-Akademie in Fohnsdorf, ihre Mutter meldete sie 2018 heimlich bei der deutschen Castingshow „The Voice of Germany“ an. Sie fühlte sich damals noch nicht bereit, veröffentlichte lieber auf ihrem YouTube-Kanal Coversongs berühmter Künstlerinnen und Künstler.