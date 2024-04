„Es heißt immer, in Murau gibt es nichts – dabei gibt es einiges, und das wollte ich aufzeigen. Es hat lediglich an einer Plattform und einem Ort gefehlt, die alles vernetzt und zusammenholt“, sagt Tina Egger, Mutter, Elementarpädagogin, Obfrau und Gründerin von „MiO“ in Murau.