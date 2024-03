Mit einem „Zwischenfazit“ zur Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe startet Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) am Montag in die Sitzung des Gemeinderats. Diese Abgabe sorgte zuletzt in Knittelfeld wie berichtet für einigen Wirbel: Informationsschreiben (mit Rückmeldefrist bis 31. März) wurden ausgeschickt – zum Teil mit Daten, die nicht mit der Realität übereingestimmt haben. Das sorgte bei einigen Liegenschaftseigentümern für Verunsicherung und Ärger.