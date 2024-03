Es war nicht weniger als ein Traum, den sich Theresa Grillitsch und ihr Partner Christian Romirer im Sommer 2022 erfüllt haben: In St. Peter ob Judenburg bauten sie einen modernen Stall für die Puten-Zucht, investierten kräftig in den neuen Betrieb, bei dem das Tierwohl an oberster Stelle stand. 1460 Quadratmeter Stall, 2,6 Hektar Auslauf, ein „Wintergarten“, Spielzeug, Strohballen, unterschiedliche Ebenen, mehr als zehn Quadratmeter Auslauf pro Henne im Vollbetrieb. „Für uns war ein Tier-Leben in Würde immer wichtig. Putenfleisch ist beliebt in Österreich, wir waren wirtschaftlich gut aufgestellt“, seufzt Theresa Grillitsch. Der Traum ist nun geplatzt - in Kürze werden Hühner die Puten ersetzen.