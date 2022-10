Es ist gesund, fettarm und vielfältig einsetzbar: Putenfleisch erfreut sich in Österreich großer Beliebtheit. Allerdings kommt nur ein kleiner Teil des in Gastronomie und Handel erhältlichen Putenfleisches von heimischen Landwirtschaften: 2019 konnte Österreich nur rund 40 Prozent seines Bedarfs decken, ein Bruchteil davon in Bio-Qualität. "Das war mit ein Grund, warum wir mit der Puten-Mast begonnen haben", erzählt Theresa Grillitsch. Im Juli beginnt sie mit ihrem Partner Christian Romirer mit dem Bau eine großen Stallanlage am Murfeld in St. Peter ob Judenburg.