Mit Besonnenheit und Ruhe: So will Christian Steibl das Bürgermeisteramt angehen. Am 29. Februar wurde der Sozialdemokrat einstimmig zum Bürgermeister der Marktgemeinde Mühlen gewählt. Sein Vorgänger, Herbert Grießer, verstarb völlig überraschend am 19. Jänner (wir berichteten).