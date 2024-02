Bevor Montagvormittag die Entscheidung im Bundesvorstand gefallen war, wollte sie keine Stellungnahme abgeben. Man weiß ja nie in der Politik, ob sich die Dinge nicht im letzten Moment drehen. Doch es blieb so, wie die Kleine Zeitung bereits in der Vorwoche angekündigt hatte: Bundesrätin Isabella Kaltenegger aus der Gaal ist auf der ÖVP-Liste für die EU-Wahl auf Platz sechs gereiht und hat damit Chancen auf ein Mandat (derzeit hält die ÖVP sieben Sitze im EU-Parlament). Die Volkspartei müsste freilich besser abschneiden als erwartet, damit sich sechs Mandate ausgehen.