Mit Knüppeln soll einst jener Lindwurm erschlagen worden sein, der zuvor im ganzen Aichfeld Angst und Schrecken verbreitet hatte – so will es zumindest die Gründungslegende von Knittelfeld, das dieses Jahr sein 800-jähriges Bestehen feiert. Entsprechend durfte er denn auch dieses Jahr nicht beim Faschingsumzug in Knittelfeld fehlen, der wieder unzählige Menschen aus der ganzen Region angelockt hatte. Dazu trug auch der Wettergott bei: Nach einem regenreichen Wochenende und einem wolkenverhangenen Rosenmontag brachte die Sonne die bunten Wagen, aber auch die verkleideten Zuschauerinnen und Zuschauer am Weg zum Strahlen. Die Ideen kannten dabei keine Grenzen: von Besuchern aus dem hohen Norden – die Wikinger hatten sogar ihr Segelschiff nach Knittelfeld mitgebracht –, und entflohnenen Sträflingen über kleine Meerjungfrauen und wagemutige Meeresgötter samt Dreizack bis zu einer Wiese mit Blumen in Menschengestalt samt honigsüßer Bienen war alles zu sehen.