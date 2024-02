Plus 16 Grad – das zeigte die Messstation Zeltweg am 6. Februar an. Was von Frühlings- und Wärme-Liebhabern freudig begrüßt wurde, hat zuletzt Skigebiete in ganz Österreich zum Schwitzen gebracht. Denn die hohen Temperaturen – oft noch kombiniert mit einem starken Föhnwind – haben dem Schnee auf den Skihängen ordentlich zugesetzt, beziehungsweise ganz zum Schmelzen gebracht.