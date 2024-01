Eine unangenehme Überraschung erlebte der Journalist und ehemalige Grünen-Politiker Peter Pilz, als er sich auf der Rückreise per Zug von einem Venedig-Urlaub befand. Auf X, vormals Twitter, berichtet er: „Wegen eingeschränkter Fahrzeugverfügbarkeit setzen wir für diesen Zug ab Judenburg Bahnhof eine andere Zuggarnitur ein“, teilt Pilz die Auskunft der ÖBB. Ein anderer Zug, der sich auf dem Weg nach Venedig befand, wurde gestoppt und fuhr nun nach Wien retour. Pilz und seine Mitreisenden mussten dorthin umsteigen. Beide Züge trafen sich also in Judenburg und kehrten nach einem „Personenaustausch“ wieder zum Ursprungsbahnhof zurück.