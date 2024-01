Am 9. Jänner wurden die Freiwilligen Feuerwehren Möderbrugg und Oberzeiring mit 13 Mann zu einer Tierrettung alarmiert: Ein Kalb stürzte aus bisher unbekannter Ursache bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Möderbrugg in eine Jauchengrube. Dies ist bereits die dritte derartige Tierrettung innerhalb weniger Wochen - erst kürzlich wurde ein Kalb in Lobmingtal aus einer Jauchengrube geholt, ebenso in Bruck-Mürzzuschlag.

Wegen der Tiefe der Jauchengrube konnte diese nicht mit schwerem Atemschutz betreten werden, daher stellte der Landwirt einen Holzkran zur Verfügung. Mittels breiter Schlingen konnte so das Kalb nach etwa einer Stunde unversehrt durch eine kleine Öffnung aus der Güllegrube gerettet werden.