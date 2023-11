Ein unglaubliches Jahr geht für Felicitas Kohler zu Ende. Die Chefin der in Vomp in Tirol ansässigen Planlicht-Gruppe konnte sich im Juni über die Eröffnung der „Planfactory“ in Murau freuen. Vor Kurzem wurde die Geschäftsführerin des Leuchtenherstellers von der Wirtschaftskammer-Organisation „Frau in der Wirtschaft“ zur Unternehmerin des Jahres gekürt, und zwar für den Bereich Nachhaltigkeit. Die Firma punkte mit nachhaltiger und höchst energieeffizienter Produktion, hieß es in der Begründung. In den Monaten zuvor gab es zwei weitere Auszeichnungen: Zum „Besten Familienunternehmen Österreichs“ wurde Planlicht im Juni gekürt, kurz darauf gewann die 41-Jährige einen Unternehmerinnen-Award in der Kategorie „Start-ups & Gründung“ für die neue „Planfactory“.

Durch Zufall in Murau

Dass sich Felicitas Kohler als Tirolerin nun steirische Unternehmerin des Jahres nennen darf, ist einem Zufall zu verdanken. Bei der Eröffnung in Murau erzählte die Planlicht-Geschäftsführerin die Entstehungsgeschichte der „Planfactory“. Bei einem Treffen mit der damaligen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in Wien habe sie erwähnt, dass sich das Unternehmen erweitern wolle, es aber an passenden Grundstücken fehle. Schramböcks Kabinettschef Michael Esterl vernahm das und lenkte als gebürtiger Krakaudorfer die Aufmerksamkeit auf Murau. Damals habe sie nicht einmal gewusst, wo Murau liegt, so Kohler.

Start in der Telefonzentrale

„Von der Telefonzentrale in die Chefetage“ wird ihre Karriere in einer Reportage der Wirtschaftskammer Tirol beschrieben. Demnach habe sie nach Abschluss einer dreijährigen HBLA in der Telefonzentrale der von ihrem Vater gegründeten Firma Planlicht begonnen. Später folgten Abendmatura und Studium. In der Firma durchlief sie unterschiedliche Stationen, ehe sie Planlicht vor gut zehn Jahren als Geschäftsführerin übernehmen konnte. Sie ist Chefin von mehr als 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der gesamten Planlicht-Gruppe.