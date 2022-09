Umzug der Fachhochschule in die Innenstadt ist eine Platz- und Geldfrage

Die Kapfenberger FPÖ hält an ihrer Forderung fest, die gesamte Fachhochschule in die Innenstadt zu verlagern. Die SPÖ will zuerst prüfen, wie viel Platz und Geld benötigt werden. Der Fokus liegt vorerst auf der Pflege-FH.