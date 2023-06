Eine weitere Wendung in der Geschichte um die Regenbogenfahne in Bruck im Jahr 2023: Auch die erst kürzlich mit Dragqueen Gloria Hole gehisste Fahne wurde am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestohlen. Es war der zweite Vorfall dieser Art, nachdem schon die erste nach nur einer Woche verschwunden war. Bereits am vergangenen Dienstag, nach nur einer Nacht, wies die neuerlich gehisste Fahne Brandspuren auf. Der Pride-Month neigt sich zwar dem Ende zu, Toleranz wird Bruck aber jetzt noch länger beschäftigen.