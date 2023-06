Wie lang wird sie diesmal wehen? Diese Frage geisterte über den Brucker Hauptplatz, als dort am Montagnachmittag die neue Regenbogenfahne gehisst wurde. Der Vorgänger war im Mai nach nur acht Tagen bereits beschädigt worden, also musste eine neue Fahne her. Zur offiziellen Präsentation war sogar die bekannte Dragqueen Gloria Hole, sie sprach von "einem Zeichen der Vielfalt in unserer Gesellschaft", angereist. Doch nach nur einer Nacht steht fest: Die neue Regenbogenfahne blieb nicht lange unbeschädigt.