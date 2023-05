Als Gemeinderat Sebastian Wintschnig (Neos) am Freitagmorgen über den Brucker Hauptplatz spazierte, musste er feststellen: Es ist schon wieder etwas passiert. Nach etwas mehr als einer Woche weht jene Regenbogenfahne, die als Symbol für Toleranz dient, nicht mehr. Damit wiederholt sich ein Vorfall aus dem Vorjahr, als die Fahne nach einem Monat spurlos verschwand. "Uns wurde mitgeteilt, dass die Fahne diesmal definitiv zerrissen wurde", sagt Grüne-Gemeinderätin Jacqueline Staber. Bereits am Donnerstag, so Wintschnig, sei die Fahne aber beschädigt gewesen, ehe sie in der Nacht auf Freitag heruntergerissen wurde und nun am Brucker Bauhof liegt.