Das Hissen der Regenbogenfahne, die für Akzeptanz und Toleranz steht, hat in Bruck bislang noch nicht den gewünschten Effekt erzielt. Schon im Vorjahr verschwand die Fahne frühzeitig, im heurigen Mai wurde sie nach etwas mehr als einer Woche bereits heruntergerissen. Am Montagnachmittag nahm die Stadtgemeinde einen neuen Anlauf und lud zum abermaligen Hissen der Fahne. Diesmal mit tatkräftiger Unterstützung durch die bekannte Dragqueen Gloria Hole, sie sprach von "einem Zeichen der Vielfalt in unserer Gesellschaft".