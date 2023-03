Wenn die Temperaturen in der Nacht nicht mehr unter fünf Grad Celsius sinken, ist es wieder so weit. Die ersten Amphibien machen sich auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Das Überqueren der B 20 in Aflenz kann ihnen dabei zum Verhängnis werden. "Straßen sind einfach eine große Gefahrenquelle für alle Amphibien. Den Amphibienschutzzaun gibt es mit gutem Grund", erklärt Renate Angerler.