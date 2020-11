Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martina Romen-Kierner zeichnete Christopher Petsch aus © WK

Sechs Betriebe wurden stellvertretend für rund 900 Firmen, die jährlich in der Steiermark an die nächste Generation übergeben werden, mit dem „Follow-me“-Award der Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Insgesamt wurden von den zwölf nominierten Betrieben im kombinierten Online- und Offlinevoting fast 20.000 Stimmen gesammelt, mit 2252 Stimmen freute sich Macherei-Chef Christopher Petsch am Ende über den dritten Platz in der Kategorie „Familienexterne Nachfolge“.