Am Freitagvormittag fand der Spatenstich für das neue Pankl-Aerospace-Werk in Kapfenberg statt, das 30 Millionen Euro kostet und bis 2022 fertiggestellt wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wird das neue Pankl-Werk in Kapfenberg aussehen © Pankl

Die Luftfahrtindustrie steckt zwar gerade in einer coronabedingten Krise, umso mehr kann das in Kapfenberg angesiedelte Unternehmen Pankl nun aber positive Nachrichten vermelden. So fand am Freitagvormittag der Spatenstich für ein hochmodernes Aerospace-Werk statt, das auf einem 60.000 Quadratmeter großen Areal im Kapfenberger High-Tech-Park entsteht.