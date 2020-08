Facebook

Die Sozialistische Jugend demonstrierte am Donnerstagnachmittag vor dem Böhler-Hauptgebäude © MM

Für einen österreichweiten Aufschrei sorgte der am Mittwoch angekündigte Stellenabbau bei Voestalpine, dem in Kapfenberg und Kindberg insgesamt bis zu 550 Jobs zum Opfer fallen dürften. So schwer dieser Schlag für die Region auch sein soll, so hielt sich die Überraschung beim AMS dennoch in Grenzen. Zu deutlich waren in den vergangenen Wochen und Monaten die Vorzeichen gewesen, weil die Nachfrage auf dem internationalen Markt sowohl in der zuletzt als so zukunftsträchtig angesehenen Luftfahrtindustrie (Kapfenberg) als auch im Bereich der ohnehin bereits angeschlagenen Öl- und Gasproduktion (Kindberg) merklich zurückgegangen ist.