Die Klientinnen und Klienten, hier mit Geschäftsführer Karl Hall, arbeiten schon am neuen Standort © Ulf Tomaschek

Aller guten Dinge sind – zumindest vorläufig – drei: Nach dem Café aktiv am Kirchplatz und dem Bistro aktiv im CityCenter in der Roseggerstraße eröffnet das Pius-Institut der Kreuzschwestern nun auch die Werkstatt Kunst aktiv, und zwar ebenfalls im CityCenter. Angemietet hat das Pius die Räume, in denen früher der NKD-Markt untergebracht war, der in die Altstadtgalerie gesiedelt ist.