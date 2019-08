Im Zuge des Umbaus der Altstadtgalerie entstehen mit dem Textildiscounter NKD und dem Brucker Laden zwei neue Handelsflächen. Das Pius-Institut wechselt mit seinem Kreativzweig in das City Center in die Roseggerstraße.

In der Altstadtgalerie entsteht im Bereich der Mittergasse die neue NKD-Filiale © Stadt Bruck

Die Arbeiten am Umbau der Altstadtgalerie – vormals Volksbankgalerie – schreiten voran. Investor Christian Unger, der das Gebäude von der Volksbank gekauft hat, bringt frischen Wind in das gut gelegene Haus in der Innenstadt.