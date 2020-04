Facebook

Pfarrer Andreas Monschein ruft zum Feiern zu Hause auf © Martina Pachernegg

Schon für die Palmweihe am vergangenen Sonntag mussten die Pfarren ringsum kreativ sein, um die kleinen gesegneten Palmzweige zu den Gläubigen zu bringen. Am Karsamstag wird auf eine digitale Osterspeisensegnung gesetzt. So überträgt beispielsweise Hiway-TV via Internet die Segnung. Los geht es um 10 Uhr. Die Segnung nimmt der Kapfenberger Pfarrer Giovanni Prietl zusammen mit seinen Amtskollegen Johannes Freitag aus Trofaiach und Andreas Monschein aus Kindberg vor. „Bereiten Sie Ihre Osterspeisen vor, stellen Sie sie vor den Bildschirm und beten Sie mit“, sagt Monschein und ruft zum aktiven Mittun auf. Um die Menschen vor den Bildschirmen direkt anzusprechen, haben sich die Pfarrer dazu entschlossen, auf gut bekannte Texte zurückzugreifen. „Wir müssen auf die Leute zugehen, auch wenn wir sie nicht sehen“, so Monschein. Die Stadtpfarre Mürzzuschlag gibt zudem per Video auf der Homepage Impulse zum Nachdenken.