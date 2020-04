Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Stefan Ulz, Pfarrer im Pfarrverband Graz-Südost, bietet morgen einen Online-Gottesdienst zum Mitmachen an. Auch sonst gibt es am Palmwochenende viele Angebote für die Gläubigen. Diese sollten aber zuhause feiern.

Palmweihe daheim: Es gibt zahlreiche Onlineangebote für den morgigen Sonntag © Fuchs Jürgen

Es wird morgen ein sehr spezieller Palmsonntag: In vielen Kirchen werden die Gottesdienste nur in kleinstem Rahmen mit maximal vier Anwesenden gefeiert. „Wir laden aber dazu ein, den Online-Gottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl zu feiern“, erklärt Christian Leibnitz, Leiter der Stadtkirche in Graz. Dieser beginnt um 10 Uhr, er wird auf der Homepage der Kleinen Zeitung übertragen.