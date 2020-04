Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Abstandhalten heißt es mittlerweile auch bei den Kindberger Schülerinnen, musiziert wird nun virtuell © KK

Die Musikschulen der Region durchleben derzeit eine schwierige Phase, kann doch der Unterricht aufgrund der Corona-Krise nicht auf reguläre Art und Weise abgehalten werden. Die Musikschulen aus Bruck oder Mürzzuschlag setzen deshalb auf virtuellen Unterricht. Auch die Musikschule Kindberg möchte ihren Beitrag in der aktuellen Krise leisten und die Mitmenschen mit Musik erfreuen. Viele Schüler und auch Lehrer haben Videos geschickt, das im „Konzert für Kindberg“ auf Youtube zu sehen ist. Auch im Info-Kanal der Stadtgemeinde wird das Online-Konzert zu sehen sein. "So wie auch versucht wird, den Unterricht über digitale Wege weiter zu führen, können wir kleine Konzerte auf diese Weise geben. Gerade in diesen Zeiten scheint uns die noch intensivere Beschäftigung mit Musik besonders wichtig", sagt Direktor Klaus Steinberger.