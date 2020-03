Facebook

Die Mürzzuschlager Musikschüler müssen ihren Unterricht ins Internet verlegen © Koller

"Alles endet, aber nie die Musik", sang einst der deutsche Rapper Casper. Diesem Motto schließen sich auch die heimischen Musikschulen an, lassen sie sich von der Corona-Krise doch nicht aus dem Takt bringen. Nachdem etwa auch der Musikunterricht an der Johannes Brahms-Musikschule Mürzzuschlag ausgesetzt ist, wird er so gut wie möglich über das Internet durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler tauschen mit ihren Lehrern Ton- und Videoaufnahmen aus, der Unterricht selbst findet über Skype statt, also über Internet-Telefonie mit Bild. Auch die Auftrittspraktika werden durchgeführt: Die Schüler treten daheim auf, die Eltern filmen den Auftritt mit ihren Handykameras und übermitteln die Aufnahmen den Lehrern.