Der Bahnhof Kapfenberg wird bis Sommer 2020 umgebaut. Der Inselbahnsteig, der Verbindungsdurchgang und die Liftanlagen sind bereits fertig. Nun ist der Randbahnsteig an der Reihe und muss von 9. März bis zum 10. Juli gesperrt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wird der Bahnhofszugang aussehen © Ostertag architects

Der Umbau des Bahnhofs Kapfenberg befindet sich auf der Zielgeraden. Nach dem Bau des Inselbahnsteigs und des Verbindungsdurchgangs, stehen nun der neue Randbahnsteig sowie die Bahnstraße und der Vorplatz am Programm. Dazu muss der Randbahnsteig ab 9. März gesperrt werden. Bis zur Fertigstellung am 10. Juli fahren alle Züge beim neuen Inselbahnsteig ab. Damit der Zugang schon während der Bauphase möglich ist, gehen ab 9. März die neuen Lifte beim Inselbahnsteig und bei der Park+Ride-Anlage Nord in Betrieb.