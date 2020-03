Die Pfarre Frauenberg-Maria Rehkogel und die Kapfenberger Pfarre Heilige Familie unterstützen seit Jahren Projekte in Tansania.

Hilfsprojekt in Tansania

Freuen sich auf die Eröffnung der Krankenstation: Hacker, Sterninger und Fritz (v. l.) © Christine Rois

Im nächsten Jahr werden wir eine Krankenstation für die Bevölkerung eröffnen können“, freuen sich Josef Fritz, Wirtschaftsrat der Pfarre Heilige Familie in Kapfenberg und Konrad Sterninger, Pfarrer von Frauenberg-Maria Rehkogel. Dann wird ihr Hilfsprojekt in Kayoro in Tansania abgeschlossen sein, das durch die Freundschaft von Pfarrer Themy Rweyemamu mit Sterninger und dem Priester Josef Hacker vor 15 Jahren begonnen hat.