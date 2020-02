Premiere am Donnerstag BORG Kindberg bringt Strauss' Fledermaus auf die Bühne

Facebook

Die Schüler des BORG proben seit geraumer Zeit eifrig für die Premiere © BORG

Wenn der aus Allerheiligen stammende Regisseur Georg Schütky an seine frühere Schule, das BORG Kindberg, zurückkehrt, wird der Schulalltag förmlich auf den Kopf gestellt. Ruhe auf den Gängen? Fehlanzeige. Stattdessen tönen Saxofon und Klarinette durch die Aula. So geschehen auch in diesen Tagen, steht doch schon am Donnerstag die Aufführung von „Die Fledermaus“, 1874 erschaffen von Johann Strauss, auf dem Spielplan. „Ich hatte richtig Lust auf einen Musiktheater-Schinken“, sagt Schütky, der in den vergangenen Jahren bereits „Odyssee“ (2018) und „Die Räuberinnen“ (2016) auf die Bühne der städtischen Sporthalle gebracht hat.