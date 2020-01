Facebook

Karl Tischler, Christian Sander und Klaus Steinberger © Marco Mitterböck

Am 31. Jänner und am 1. Februar gastieren Paul Pizzera und Otto Jaus mit ihrem Musik-Kabarett „Wer nicht fühlen will, muss hören“ in der Sporthalle Kindberg. Pech für alle Fans des Duos, das für Hits wie „Jedermann“, „Eine ins Leben“ und „Mama“ verantwortlich zeichnet: Beide Termine sind ausverkauft, so heißt es wohl warten auf 2021. „Wir könnten auch vier Termine veranstalten, sie wären alle ausverkauft“, erzählt Organisator Wolfgang Koinig. Zudem werde die Produktion von Jahr zu Jahr professioneller, da stößt auch schon mal die Stromversorgung an ihre Grenzen.