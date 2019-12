Facebook

Raphael Zöscher (3. v. l.) konnte am Wochenende sein Geschäft im ece aufsperren © Meisenbichler

Seit 1797 bewirtschaftet die Familie Zöscher den Lammerhof in Alt-Hadersdorf bei St. Lorenzen, die Ideen gehen Raphael Zöscher und seiner Familie dabei nicht aus. Am Samstag eröffnete Zöscher nun einen Genuss- und Delikatessenladen im Kapfenberger Einkaufszentrum ece, der die Vielfalt an bäuerlichen Produkten im Mürztal und darüber hinaus zeigen soll. Ece-Chef Heribert Krammer freute sich, nach der neuen Thalia-Filiale und der Neueröffnung des Merkur-Markts bereits das dritte Geschäft innerhalb weniger Wochen eröffnen zu dürfen, um seinen „Marktplatz der Region“ weiter ausbauen zu können. Zur offiziellen Eröffnung schaute neben Landesrat Hans Seitinger auch Stadtpfarrer Giovanni Prietl vorbei, für Unterhaltung sorgte die die Murtaler Kirchtagsmusi.