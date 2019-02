Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Raphael Zöscher beschäftigt sich intensiv mit dem Vertrieb im Internet © Marco Mitterböck

Wer die Geschichte der Familie Zöscher in Alt-Hadersdorf erforschen will, muss lange zurückblättern. Bereits seit 222 Jahren bewirtschaftet die Familie den Lammerhof ohne Unterbrechung, vor zwei Jahren übernahm im Zuge der 220-Jahr-Feierlichkeiten schließlich die sechste Generation, bestehend aus Raphael und Philipp. „Ich habe zuvor acht Jahre als Personalist gearbeitet. Wenn der Vater auf die Pension hingeht, macht man sich halt so seine Gedanken“, erzählt Raphael Zöscher.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.