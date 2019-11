Der steirische Gesundheitspreis „fit im job“ wurde in der Kategorie "Mehr als 250 MitarbeiterInnen" an den Sozialhilfeverband Bruck-Mürzzuschlag verliehen.

© Fischer

Der steirische Gesundheitspreis „fit im job“ wird einmal im Jahr von der Wirtschaftskammer und der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe an Unternehmen verliehen, die innovative Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der Gesundheit treffen. Heuer wurde der Sozialhilfeverband Bruck-Mürzzuschlag in der Kategorie „Mehr als 250 MitarbeiterInnen“ mit dem Steirischen Gesundheitspreis in Gold ausgezeichnet.