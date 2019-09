Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Montag wählten die Kinder in Freitopia bereits ihre politischen Vertreter © Kapfenberg

Emsiges Treiben herrschte am Montagvormittag im Kapfenberger Kulturzentrum. Wo sonst in der Regel Gemälde, Fotos oder Skulpturen zu sehen sind, übernehmen in dieser Woche die Kinder das Kommando. In der fiktiven Stadt „Freitopia“ üben die Mädchen und Burschen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, was es bedeutet, erwachsen zu sein.

Dabei können sie an mehr als 30 Stationen in über 100 verschiedenen Berufen tätig sein, angefangen beim Fahrradmechaniker über den Tischler und den Bäcker bis hin zum Experten für Stahl, hat Böhler sein Engagement doch massiv ausgeweitet. „Wir wollen den Kindern einen spielerischen Zugang zur Technik bieten“, sagte Böhler-Ausbildungsleiter Richard Vadlja, der auf seine Lehrlinge als Vermittler setzt.