Selbstständig Erfahrungen sammeln: Das ist das Ziel von "Freitopia" © Stadtgemeinde Kapfenberg

Alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sind aufgerufen, von 2. bis 6. September an 30 Stationen in unterschiedlichen Gesellschafts- und Arbeitsbereichen Erfahrungen zu sammeln. Dabei können die Kinder in rund 100 Berufe eintauchen, von Mechatronik über Pharmazie bis zum Bürgermeisteramt. Mit dabei sind auch zahlreiche regionale Betriebe, unterstützt wird Freitopia von der Stadtgemeinde Kapfenberg, von Voestalpine Böhler, Voestalpine High Perfomance, Boehlerit, Pankl Racing Systems und der Wiener Städtischen Versicherung.