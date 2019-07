Facebook

Das Gampergrabenviadukt. Jeder Brüstungsstein wurde vermessen, demontiert, saniert und wieder montiert © ÖBB/WOLF

In sieben Jahren, 2026, sollen die ersten Züge durch den Semmeringbasistunnel fahren. Die 1854 eröffnete Semmeringbahn ist dann über 170 Jahre alt, aber kein Fall fürs Abstellgleis. Die ÖBB investieren gerade massiv in die Sanierung der Bergstrecke zwischen Mürzzuschlag und Gloggnitz, die 1998 von der Unesco zum Welterbe erklärt wurde. Allein im heurigen Jahr flossen seitens der Bahn 37,6 Millionen Euro, seit 2016 in Summe 133 Millionen.