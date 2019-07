Facebook

Thomas Kössler © KK

Das Hotel Böhlerstern und das Restaurant Bachstelze bekommen mit dem 39-jährigen Salzburger Thomas Kössler einen neuen Leiter, das teil Böhler-Geschäftsführer Claus Mittendorfer via Aussendung mit. Kössler folgt damit Robert Hammer nach, dieser soll ihn in der Übergangszeit jedoch unterstützend beraten. "Wir konnten mit Thomas Kössler einen erfolgreich tätigen, internationalen Tourismus-Profi an Bord holen", heißt es in der Aussendung. Im Zuge seiner bislang 23-jährigen Karriere hat Kössler bislang erfahrung in sieben Ländern gesammelt, so war er unter anderem im Burj Al Arab (Dubai), im Marriott Aurora Hotel in Moskau, für die Cappella Hotel Gruppe in Sochi und Nanjing sowie zuletzt in Thailand tätig.