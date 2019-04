In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten Unbekannte das Parschluger Osterfeuer an - und verhinderten damit beinahe die traditionsreiche Veranstaltung.

Die FF Parschlug musste das Osterfeuer heuer zwei Mal aufbauen © FF Parschlug

Es hat mittlerweile Tradition, das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Parschlug, das alljährlich auf der Festwiese neben dem Rüsthaus stattfindet. Im heurigen Jahr wäre diese bei Jung und Alt beliebte Veranstaltung jedoch beinahe ins Wasser gefallen. So zündeten bislang Unbekannte den Haufen des Osterfeuers in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr an - und damit viel zu früh. Ein Fall, den es so auch in Birkfeld gegeben hat.