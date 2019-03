Jelinek-Verfilmung"Die Kinder der Toten": Premiere für die Statisten

Der Film „Die Kinder der Toten“ wird am 24. März im VAZ Mürzer Oberland präsentiert - an seinem Entstehungsort.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An den Dreharbeiten in und um Neuberg haben auch Statisten aus der Region teilgenommen © Ditz Fejer

Schwarzer Humor und eine gespenstisch inszenierte Kulisse treffen im Film „Die Kinder der Toten“ aufeinander – davon können sich die Kinobesucher heute, Sonntag, überzeugen. Vor dem offiziellen Filmstart in Österreich am 5. April, wird der Film am 24. März im Veranstaltungsszentrum Mürzer Oberland und übermorgen, Dienstag, im Dieselkino Kapfenberg gezeigt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.