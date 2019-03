Facebook

Der Vorstand mit Altobmann Reischl (Mitte) und Obmann Preitler (2. v. r., vorne) © ROIS

Voll besetzt war das Krieglacher Veranstaltungszentrum bei der letzten von Johann Reischl geführten Mitgliederversammlung des Roseggerbundes. „Ich bin überwältigt“, dankte der scheidende Obmann den zahlreichen Gästen. Nach einer Rückschau auf die Aktivitäten des vergangenen Jubiläumsjahres stellte Franz Preitler, da noch in der Funktion des designierten Reischl-Nachfolgers, sein Buch „Rosegger für Eilige“ vor. Nur wenig später wurde der Autor zum neuen Obmann gewählt. Zwei Stellvertreter, Irene Pfleger und Matthias Täubl, werden ihm zur Seite stehen. Welch große Bedeutung Peter Rosegger in seinem Leben und in seinen Büchern spielt, davon war in der Antrittsrede des neuen Obmanns viel zu hören. Diese Leidenschaft weiterzugeben, sei seine Motivation. An die Adresse seines Vorgängers gerichtet meinte er: „Wir werden dich sicher nicht enttäuschen.“