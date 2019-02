Facebook

Hausherr Raphael Ebner (Mitte) lud zum Wirtschaftsfrühstück © Bruck/Martin Meieregger

Dass die Stadt Bruck regelmäßig zum Wirtschaftsfrühstück lädt, hat längst Tradition. So stand am Donnerstag bereits die 34. Auflage auf dem Programm, zu der Organisator Siegfried Nerath laden konnte. Als Austragungsort hatte er sich diesmal das ehemalige Restaurant „Klein & Fein“ ausgesucht, gestern vom Brucker Gastronomen Gerhard Golenia bewirtet. Angesiedelt über dem Autohaus Ebner in der Wiener Straße, musste das im Juli 2016 eröffnete Lokal im Oktober des Vorjahres aus finanziellen Gründen zusperren, ein weiterer Tiefpunkt in einer ganzen Reihe an prominenten Lokalschließungen im Raum Bruck-Kapfenberg.

