In der Baustelle des Semmering-Basistunnels geriet ein Mann (25) mit seinem linken Arm in die Förderbandanlage. Der Arm wurde abgetrennt.

Der Unfall geschah in der Baustelle © Martina Pachernegg

Am Freitag in den den frühen Morgenstunden kam es im Bereich der Baustelle des Semmeringbasistunnels zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 25 Jahre alter Arbeiter geriet mit seinem linken Arm in eine Förderbandanlage. Dabei wurde ihm der linke Arm zur Gänze abgetrennt.

Der verunfallte Mann konnte noch aus eigener Kraft seine Kollegen verständigen. Diese setzen die Rettungskette in Kraft und leisteten Erste Hilfe. Tunnelrettungskräfte mussten den jungen Mann aus rund 400 Metern Tiefe ins Freie bringen.

Aufgrund der Schwere der Verletzung musste der Mann nach der Erstversorgung durch eine Mannschaft des Roten Kreuzes Bruck-Mürzzuschlag sowie des Notarztteams noch an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Er wurde im Anschluss unter stabilen Verhältnissen in das Universitätsklinikum LKH Graz verbracht.

Die Ursache für den schweren Unfall muss noch geklärt werden, die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen, das Arbeitsinspektorat ist eingeschaltet.