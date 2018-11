Die neue Voisthalerhütte sieht ihrer Vorgängerin ganz und gar nicht ähnlich. Aber früher wurden Hütten oft so schnörkellos gebaut.

So sieht die künftige Voisthalerhütte aus, die im Frühjahr 2020 eröffnet werden soll © Rois

Sie wird nicht allen gefallen“, da sind sich Richard Goldeband, technischer Hüttenreferent des Alpenvereins, und Werner Graff, der für die „Voisthaler Hütte“ zuständige Hüttenreferent, einig. Aber die Würfel sind gefallen, ab dem Frühjahr 2019 wird gebaut.

Die alte Hütte ist während der Bauzeit noch geöffnet, die Diskussionen über die neue sind aber bereits voll im Gang. „Früher wurden Hütten oft in dieser Art gebaut, ehe die Architektur der Täler in die Berge getragen wurde“, rechtfertigt Goldeband den Stil des Neubaus und führt als bekanntes Beispiel dazu die alte Rudolfshütte an. Eine komplette Sanierung der alten Voisthalerhütte, die wegen der behördlichen Auflagen nötig gewesen wäre, hätte übrigens 1,4 Millionen Euro gekostet, der Neubau ist vorläufig mit 1,6 Millionen veranschlagt. Ein Unsicherheitsfaktor ist allerdings noch die Kläranlage.